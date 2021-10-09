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Korona Virüs Avrupa ülkesi, mRNA aşısını askıya aldı! Sebebi kalp
Korona Virüs

Avrupa ülkesi, mRNA aşısını askıya aldı! Sebebi kalp

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç ve aşı firması Moderna'nın koronavirüs aşısının kullanımını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 21:23:00 -
Avrupa ülkesi, mRNA aşısını askıya aldı! Sebebi kalp

Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.

Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

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