Ukrayna İsrail'den yardım istedi!

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın geçen yıl kasım ayında gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması için İsrail'den yardım istedi.



Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi.

Görüşmede tutuklu askerler için yardım istendi

Poroşenko ve Rivlin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımların yanı sıra Orta Doğu ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Poroşenko'ya uluslararası arenada İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Poroşenko da Rivlin'e İsrail'in Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Ukrayna Başkanlık Basın Ofisinden, Devlet Başkanı Poroşenko'nun, Rivlin ile görüşmesinde ayrıca Rusya'nın Kerç Boğazı’nda gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının kolaylaştırılması için İsrail'den yardım istediği bildirildi