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Korona Virüs Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Bir günde 1290 ölüm
Korona Virüs

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Bir günde 1290 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 892 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1290 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:26:00 -
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Bir günde 1290 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 892 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1290 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646 toplam can kaybı ise 94 bin 580 olarak duyuruldu.

Hastaneler vahim durumda

Salgının başından beri üçüncü karantinasını yaşayan ülkede çok sert önlemler uygulanıyor. Kısıtlamalar, vaka sayılarını azalttı fakat yetkililer ölüm oranlarının ve Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki baskıların artmaya devam edeceğini belirtiyor. Hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallance, hastanelerdeki durumla ilgili olarak, ‘Şu anda çok çok kötü, çok büyük bir baskı var. Hastaneler "savaş alanı gibi" dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Ülke genelinde vaka sayılarının şu anda zirveye ulaştığı veya düzleştiği doğru ancak çok hızlı düşüşler görmüyoruz ve bunu kontrol etmemiz gerektiği çok açık" dedi.

4.6 milyon kişi aşı oldu

İngiliz yetkililer daha önce karantinanın hastalığa karşı en savunmasız olan yaklaşık 15 milyon kişinin kademeli olarak aşılanmasının ardından hafifletilebileceğini açıklamıştı. İngiltere’de bugüne kadar 4,6 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını yaptırdı.

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