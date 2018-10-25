0553 313 94 23

Avrupa ülkesi F-35 için ABD'nin kapısını çaldı! 34 tane satın alacak

Belçika Başbakanı Charles Michel, düzenlediği basın toplantısında, 34 adet ABD üretimi yeni nesil savaş uçağı F-35'leri filosuna ekleyeceğini açıkladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:01
Avrupa ülkesi F-35 için ABD'nin kapısını çaldı! 34 tane satın alacak

Belçika hükümeti, ABD üretimi yeni nesil savaş uçağı F-35'leri filosuna ekleyeceğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon yerine, ABD üretimi F-35 alımından yana tercih kullanacağını belirtti.

"Utanç verici"

Michel, F-35'lerin 2023'ten itibaren kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Brüksel yönetimi, geçen yıl eskiyen F-16'ların yerine toplam 3,8 milyar avro değerinde 34 adet yeni nesil savaş uçağı alınacağını duyurmuştu.

Belçika'nın Avrupa üretimi yerine ABD menşeli savaş uçaklarını tercih etmesinin "Avrupa savunma sanayisi için utanç verici" olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:01
  1. Belçika hükümeti
  2. ABD üretimi yeni nesil savaş uçağı F-35
  3. Belçika Başbakanı Charles Michel
  4. İngiltere
  5. İtalya
  6. İspanya
  7. Almanya
  8. Eurofighter Typhoon
  9. ABD üretimi F-35
  10. F-35
  11. F-16

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Konsolosluğu'na ait araçtan çıkan eşyalar belli oldu
    1. Suudi Konsolosluğu'na ait araçtan..
    2. Esenyurt'ta palet deposunda çıkan..
    3. Kamçı kurdunun zararlarını biliyor..
    4. 2018 POMEM 23. dönem ön başvuru..
    5. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetini çabuk..
    6. Menopozda hormon tedavisi gerektiren..
    7. Cemal Kaşıkçı suikastında yeni gelişme
    8. Avrupa ülkesi F-35 için ABD'nin..
    9. Türkiye'de çocuk nüfusunun yarısı..
    10. "Seni seviyorum, çünkü..."
    11. Beşiktaş Genk maçı ne zaman saat kaçta?
    12. PFDK'dan 3 büyüklere flaş ceza!
    13. CHP Ankara belediye başkan adayı belli..
    14. Kütahyalı'ya kötü haber! MHP'li Saffet..
    15. Bebeklerden topuk kanı alınma sebebi..
    16. Buzdolabının temiz olması için...
    17. Yaşlı adama sokak ortasında demir..
    18. Biri menfezde, öbürü köprü altında..
    19. Yeni Havalimanı ile ilgili büyük..
    20. Bin Selman göreve getirilmişti.....
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman