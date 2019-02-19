Avrupa ülkesi bu davayı konuşuyor! Eski başbakan ifade çağrıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme, 12 Katalan liderin yargılandığı davada şahit olarak ifade vermek üzere eski Başbakan Mariano_Rajoy">Mariano Rajoy'u 26 Şubat'ta mahkemeye çağırdı.

Yüksek Mahkeme, "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 Katalan liderin yargılandığı davada şahit olarak dinlenecek önemli siyasetçileri, gelecek hafta mahkemeye çağırma kararı aldı.

Eski İspanya Başbakanı Mariano_Rajoy">Mariano Rajoy, eski Katalonya Hükümet Başkanı Artur Mas ve Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Roger Torrent'in de aralarında olduğu 6 siyasetçinin 26 Şubat'ta şahit olarak dinlenecekleri açıklandı.

Mahkemenin programına göre, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, eski Maliye Bakanı Cristobal Montoro, eski İçişleri Bakanı Juan İgnacio Zoido ve eski Katalonya Özerk Yönetim Parlamento Başkanı Nuria de Gispert gibi diğer önemli siyasetçilerin 27 Şubat'ta, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau ve Bask Hükümet Başkanı İnigo Urkullu'nun da 28 Şubat'ta ifade vermeleri öngörülüyor.

"Katalonya halkı koyun değil"

Diğer yandan Yüksek Mahkemede devam eden davada bugün ifade veren tutuklu yargılanan sanıklardan eski Katalonya Hükümeti Başkanlık Bakanı Jordi Turull, "Katalonya halkı koyun değil, militarist değil. Kriterleri olan bir halk. Katalonya'yı ve bağımsızlık hareketini tanımıyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru olan bir hareket." dedi.

Turull, 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen bağımsızlık ilanının "Katalan halkının çoğunluğunun hisleriyle örtüşen siyasi arzunun bir ifadesi" olduğunu savundu.

Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık, sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu.

Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu", davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil çünkü böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok." ifadelerini kullanmıştı.