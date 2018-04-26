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Avrupa ülkelerinin borcu açıklandı! Komşu ülke zirvede

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ülkelerinin borç tutarlarını açıkladı listede en yüksek borca sahip ülkesi Yunanistan.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:34
Avrupa ülkelerinin borcu açıklandı! Komşu ülke zirvede

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre Yunanistan’ı, yüzde 131.8 ile İtalya ve yüzde 125.7 ile Portekiz takip ediyor.

EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece yüzde 9’una tekabül eden Estonya oldu. Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre yüzde 83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:34
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa ülkeleri
  3. Yunanistan
  4. Estonya
  5. ülkelerin borcu

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