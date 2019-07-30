Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ’da yasa dışı yollarlaAvrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’da yasa dışı yollarlaAvrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan TOKİ uygulaması noktasında polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerdeşüpheli bir araç durduruldu.

Hafif ticari araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan1 Irak, 1 Sri Lanka, 5 Mısır uyruklu olmak üzere toplamda 7 kaçak göçmen yakalanarak Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olaya ilişkin aracın sürücüsü A.A. emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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