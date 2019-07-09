Avrupa ülkelerinden İran'a nükleer anlaşmaya uyma çağrısı AB, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu belirtti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal eden faaliyetlerinden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "AB Yüksek Temsilcisi ile Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla uyuşmayan faaliyetler yürütmesinden dolayı derin endişe duyuyor." ifadesine yer verildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarının nükleer anlaşma uyarınca izin verilen stoku aştığını teyit ettiği kaydedilen açıklamada, "İran, tüm faaliyetlerini geri çevirerek gecikmeden nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeli." çağrısı yapıldı. Açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında Ortak Komisyon'un acil toplanması gerektiği belirtildi.







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