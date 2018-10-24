Avrupa ülkeleri Suudileri boykot etmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan ile silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi İspanya parlamentosunda iktidardaki sosyalistlerle muhalefetteki muhafazakâr partilerin oylarıyla reddedildi. Diğer hükümetler gibi İspanya hükümeti de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden büyük üzüntü duyulduğunu açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Almanya gibi Fransa'nın da Suudi Arabistan'a yapılan silah satışlarını durdurup durmayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi. Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili sözlerine atfen yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Bir hükümet başkanının söylediklerine hemen tepki göstermem gerekmez", dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazar günü yaptığı açıklamada, İstanbul'da cereyan eden olay bütün ayrıntılarıyla aydınlığa çıkarılmadığı sürece Riyad'a silah satış izni verilemeyeceğini söylemişti.