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Avrupa ülkeleri Irak'a 'İran yaptırımların'dan koruma sözü verdi

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisinde kalkmaktan korkan Irak'a, İngiltere, Fransa ve Almanyakorunma taahhüdü verdi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:51
Avrupa ülkeleri Irak'a 'İran yaptırımların'dan koruma sözü verdi

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi başkent Bağdat'ta İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Bağdat büyükelçilerini kabul etti.

Açıklamada, büyükelçilerin, ülkelerinin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını vurgulayarak, Bağdat'ın tutumunu destekleme ve Irak'ı bu yaptırımların etkisinden koruma sözü verdiği kaydedildi.

Abdulmehdi de Irak'ın, İngiltere, Fransa ve Almanya'yla ilişkilerine ve en üst düzeyde iletişime önem verdiğin, bu üç Avrupa ülkesiyle çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

45 gün süre tanınmıştı

İran'ın petrol ve enerji ihracatını hedef alan ABD'nin ikinci aşama yaptırımları 5 Kasım itibarıyla devreye girmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak'a İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına son vermesi için 45 gün süre tanındığı duyurulmuştu.

Irak, elektrik hizmeti sunabilmek için İran'dan doğal gaz satın alıyor; ayrıca gıda, tarım ve birçok alanda da İran'dan ithalat yapıyor. Irak ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 12 milyar doları bulmuştu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:51
  1. Irak
  2. ABD
  3. ingiltere
  4. fransa
  5. almanya
  6. yaptırım

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