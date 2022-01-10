Avrupa teröre destek vermeye devam ediyor! Avusturya’da skandal PKK reklamı!

Sabah’tan İsmail Erel’in haberine göre Generali Sigortası’nın Avusturya’da yayına soktuğu bir reklam filminde PKK paçavrası kullanıldı. Reklamın hemen başında bir çocuğun sırtına bağlanan paçavra, büyük tepkilere neden oldu

İsmini "Kırmızı yeni yollar gidiyor" (Rot geht neue Wege) koyduğu kampanya ile doğal kaynakların korunması ve çevre bilinci çağrısı yapan Generali Sigortası, PKK sembolü kullandı. Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alan vahşi terör örgütünün bir paçavrasını kullanan sigortanın reklam filmi tüm sosyal medya mecralarında gösteriliyor.

Çocuğu alet ettiler

Filmin hemen başında çimlerin üzerinde boynuna PKK paçavrası bağlanmış bir çocuk koşuyor. Ardından da reklam filminin asıl konusuna dikkat çeken görüntüler başlasa da, skandal reklam filmine PKK paçavrası damga vuruyor. Avusturyalı Türklerin büyük tepki gösterdiği skandal filmle ilgili Generali Sigortası da bir açıklama yaptı.

Türkler çok kızdı

Sosyal medyada Türkler sigortaya tepki gösterip, reklam filminin yayınlandığı platformlarda PKK reklamı yapılmasına kızdı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Generali Sigortası açıklama bekleyen sosyal medya kullanıcılarına, "Kimseyi rencide etmek istemedik. Söz konusu sahneyi ise reklam filminden kestik" açıklamasını yapsa da, reklamdaki PKK paçavrası duruyor.