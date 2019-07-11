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"Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla unutulmamalıdır"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı- Bakan Pompeo:- "Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır"- "Hala nihai dinlenme yerlerini bekleyenler de dahil olmak üzere, tüm mağdurların itibarını taçlandırmaya çalışanlara yönelik desteğimizi teyit ediyoruz"- "Bugün hayatını kaybedenleri andığımız gibi, bölge genelinde barış ve refahın sağlanması konusundaki taahhüdümüzü ve böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmayacağına ilişkin kararlılığımızı vurguluyoruz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:26
"Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla unutulmamalıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla, "Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır." dedi.

Bakan Pompeo, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Amerikan halkının soykırımda öldürülen masum insanların anılmasında Bosna halkının yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Adalet aramaya devam edenlerin yanındayız. Hala nihai dinlenme yerlerini bekleyenler de dahil olmak üzere, tüm mağdurların itibarını taçlandırmaya çalışanlara yönelik desteğimizi teyit ediyoruz. Geçmişteki trajik olaylar, bize daha iyi bir gelecek için birlik içinde çalışma ihtiyacını hatırlatıyor. ABD, Bosna Hersek halkının sarsılmaz bir ortağı olmaya devam ediyor. Bugün hayatını kaybedenleri andığımız gibi, bölge genelinde barış ve refahın sağlanması konusundaki taahhüdümüzü ve böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmayacağına ilişkin kararlılığımızı vurguluyoruz. Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır."

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:26
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Srebrenıtsa Soykırımı

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