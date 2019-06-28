Avrupa Spor ve Kültür Festivali





HAMM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Hamm kentinde Türk ve Almanlara yönelik spor, eğlence ve sanat alanında çeşitli etkinliklerin yer aldığı üç günlük Avrupa Spor ve Kültür Festivalinin (ASKFEST) açılışına katıldı.

LippenPark'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hamm Belediyesi iş birliğiyle organize edilen festivalde, çağdaş, geleneksel spor müsabakaları, bireysel takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Spor kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, empati kurmanın en güzel araçlarından biridir. Avrupa Spor ve Kültür Festivalinin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Festivalimizin Türk-Alman toplumuna, gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Gerek ülke içinde gerekse yurt dışında yapılan sportif aktiviteleri çok önemsediklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemizde değil, yurtdışında yaşayan gençlerimizin de bizler için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu her zaman uygulamalarımızla da ifade ediyoruz. Yurt dışında yaşayan gençlerimizi Türkiye'de yaşayan gençlerden ayrı tutmuyoruz. Bizim kalbimizdeki gönlümüzdeki yerleri bir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de olduğu gibi Türkiye dışındaki gençlere yönelik faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi, çalışmalarımızı arttıracağız. Onun için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yurt içindeki tesislerimizi yurt dışındaki gençlerimizin de kullanımına sunmak için önemli atılımlar ortaya koyuyoruz. Her bir gencimiz bizler için önemli bir potansiyel, önemli bir zenginliği ifade ediyor ve onların bu zenginliklerini ortaya çıkaracağız ve her birini geleceğin güçlü anne ve babaları olmaları için yetiştireceğiz."

Sadece Almanya'da değil nüfusumuzun yoğun olduğu yerlerde bu tür etkinlikleri arttıracaklarını dile getiren Kasapoğlu, "Spor birleştirir, spor dönüştürür, spor kötülükleri önler. Bu anlamda sporcular sahada bir kardeşlik örneğini ortaya koyuyorlar. Bu tabloları el birliğiyle çoğaltacağız çünkü sporun olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, gülümseme vardır, daha az keder vardır, birlikte yaşama heyecanı vardır." ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici ruhuna vurgu yapan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporun açamayacağı bir kapı görmüyoruz. O yüzden sporu yaygınlaştıracağız. Sporu ülkemizde bir kültür haline getireceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her ferdimizin mutlaka bir spor branşıyla uğraşmasının önünü açacağız. Tesislerimizi sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 17 yılda inşa ettik. Şimdi hem yurt içinde hem yurt dışında tesislerimizi, kamplarımızı, gençlik kamplarımızı insanımızla doldurma ve güçlü, yoğun faaliyetler gerçekleştirme zamanı."

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk ve Almanların tanınmış futbolculardan oluşan karma takımların dostluk maçında, topa sembolik olarak başlangıç vuruşu yaptı.

Açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in yanı sıra her iki ülkeden yetkililer katıldı.





- Festivalde çok sayıda etkinlik yer alıyor





"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganı ile gerçekleştirilen festival spor, kültür ve eğlence alanında çok sayıda etkinlikten oluşuyor.

Festivalde, futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bovling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar, konser ve etkinlikler yer alıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başta olmak üzere, çevre ülke ve şehirlerden konukların ücretsiz olarak katılabildiği festival, 30 Haziran akşamına kadar sürecek.







