Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Şampiyonu milli judocu Hilal Öztürk’ü altınla ödüllendirdi.

Yıl içerisinde Çekya’nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda milli forma ile Türkiye’ye altın madalya, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Belediyespor Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz’ın eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, Avrupa Şampiyonu Milli Judocuyu başarılarından dolayı tebrik edip, altın ile ödüllendirdi.

Milli Judocu Hilal Öztürk’ün başarıları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Kayda, “Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden sporcumuzla gurur duyuyoruz. Göstermiş olduğu bu üstün başarı diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz bundan sonraki gerek Avrupa, gerekse Dünya Şampiyonası’nda derece alıp, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmesidir” dedi.