0553 313 94 23

Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Şampiyonu milli judocu Hilal Öztürk’ü altınla ödüllendirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Şampiyonu milli judocu Hilal Öztürk’ü altınla ödüllendirdi.


Yıl içerisinde Çekya’nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda milli forma ile Türkiye’ye altın madalya, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.


İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Belediyespor Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz’ın eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, Avrupa Şampiyonu Milli Judocuyu başarılarından dolayı tebrik edip, altın ile ödüllendirdi.


Milli Judocu Hilal Öztürk’ün başarıları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Kayda, “Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden sporcumuzla gurur duyuyoruz. Göstermiş olduğu bu üstün başarı diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz bundan sonraki gerek Avrupa, gerekse Dünya Şampiyonası’nda derece alıp, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmesidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışanlar temmuz-aralık döneminde ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır
    1. Çalışanlar temmuz-aralık döneminde ne..
    2. 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan..
    3. Ümraniye’de uyuşturucu madde..
    4. Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola..
    5. Yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu!
    6. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    7. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    8. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    9. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    10. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    11. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    12. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    13. Türkiye ile Japonya arasında..
    14. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    15. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    16. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    17. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    18. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    19. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    20. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    21. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    22. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    23. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    24. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    25. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    26. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    27. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    28. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    29. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    30. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik