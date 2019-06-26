Avrupa şampiyonluğu için kırık parmakla çalışıyor





MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de beş yıl önce başladığı muay thai sporunda çok sayıda madalya kazanan 23 yaşındaki İbrahim Altınsöz, özel bir şampiyonada parmağı kırılmasına rağmen kasımda düzenlenecek Avrupa şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Mardin'den lise eğitimi geldiği Mersin'de 5 yıl önce muay thai sporuyla tanışan ve bugüne kadar birçok Türkiye şampiyonluğu ile iki kez Avrupa şampiyonluğu elde eden İbrahim Altınsöz, geçen ay Gürcistan'da katıldığı özel bir etkinlikte sağ el baş parmağını kırdı.

Kasım ayında Belarus'ta düzenlenecek olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 81 kilo büyükler kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan İbrahim, elindeki kırığa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.





- "Ailem her zaman destekliyor ve yanımda"





İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığı ilk yıl Romanya'da Avrupa şampiyonu olduğunu, geçen yıl ise Antalya'da düzenlenen 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktığını anımsattı.

Dövüş sporuna ilk başladığında ailesinin haberi olmadığını anlatan İbrahim, şöyle devam etti:

"Mersin'e geldikten sonra bu spora başladım. Türkiye ikincisi olduğum maçta aileme haber verdim. Finale maçı öncesi aradım 'yapma' diyemediler. 'Allah yardımcın olsun' dediler. O zaman başladık ve şu anda da ben ve 2 kardeşim bu sporla uğraşıyoruz. Ailem her zaman destekliyor ve yanımda. Avrupa'da inşallah bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak yine Avrupa'nın en iyisi olmak istiyorum."

İbrahim, sakat eliyle şampiyonaya hazırlandığını, zorlansa da çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.