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Avrupa Şampiyonası'nda madalya için disk atacak

- Milli diskçi Berke İnaloğlu, temmuz ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kürsüde yer alabilme hedefiyle hazırlıklarına hız verdi- Berke İnaloğlu:"Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir derece ve kürsü hedefliyorum"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
Avrupa Şampiyonası'nda madalya için disk atacak


ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Ay-yıldızlı formayla disk atmada yıldızlar ve gençler kategorisinde Balkan şampiyonlukları yaşayan milli sporcu Berke İnaloğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Son olarak Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nda 54.57 metrelik derecesiyle Avrupa barajını geçen Berke, 11-14 Temmuz tarihlerinde İsveç'in Gavle kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Zonguldak'ta sürdürüyor.

Kuvvet, dayanıklılık ve sürat çalışmalarını yüksek tempoda devam ettiren milli sporcu, elde edeceği başarıyla Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Berke İnaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nın kendisine Avrupa Şampiyonası yolunu açtığını aktararak, "Son baraj yarışım için Ankara'da mücadele ettim. Barajım 54 metreydi, ben 54.57 attım. Avrupa barajını geçtiğim için mutluyum." dedi.


- "Bu yıl iddialıyım"


Berke, hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Gelir gelmez aynı sistemle çalışmalarıma devam ediyorum. Biraz hafifletmiştik antrenmanları ancak tekrar yüksek tempoya çektik. İsveç'teki Avrupa Şampiyonası için 10 gün kadar yüksek tempoda antrenmanlara devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir derece ve kürsü hedefliyorum. İki kilo klasmanı, biraz adaptasyon süreci isteyen bir kategori. Bu yıl iddialıyım. Başarılı olacağıma inanıyorum. Birbirinden zorlu rakiplerim var. Çünkü yaş olarak benden büyük rakiplerim olacak. Aralarında en genç benim. Benim için deneyim olacak. Bu çok iyi ve yararlı bir şey."

Kuvvet, dayanıklılık ve sürat yönünden her geçen gün daha iyiye gittiğini aktaran Berke, başarılı bir kariyere sahip olarak isminden söz ettirmek istediğini, bu süreçte en büyük destekçisinin de babası olduğunu sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
  1. 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası
  2. Atletizm
  3. Berke İnaloğlu
  4. disk atma
  5. Zonguldak

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