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Avrupa Rohingya Konseyi’nden açıklama

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların, gerekli koşullar sağlanmadan Myanmar'daki topraklarına geri gönderilmesini "vakitsiz" olarak nitelendirdi - Konsey, Arakanlı Müslümanlara yönelik kısıtlamaların sürdüğü Myanmar'a geri dönüşün "imkansız" olduğunu belirtti

20 Ağustos 2019 Salı 00:36
Avrupa Rohingya Konseyi’nden açıklama

DAKKA (AA) - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların, gerekli koşullar sağlanmadan topraklarına geri gönderilmesi konusundaki endişelerini belirtti.

ERC'den yapılan açıklamada, "Myanmar'ın bugüne kadar ülkelerindeki soykırımından kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman için açık, şeffaf, stratejik ve özgün bir geri dönüş planı sunmadığı" ifade edildi.

Myanmar hükümetinin, 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın geri dönüşüne onay vermesine atıfta bulunulan açıklamada, planlanan geri dönüşün gerekli koşullar sağlanmadığı gerekçesiyle "vakitsiz" olduğu vurgulandı.

Konsey'in “Myanmar’ın aldatıcı ve dürüst olmayan geri dönüş yaklaşımı sebebiyle dehşete kapıldığı" belirtilen açıklamada, "Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik hareket özgürlüğü, geçimini sağlama ve eğitim konularında kısıtlamalar gibi soykırımcı zulüm hala devam ederken geri dönüş mümkün değil. Yüzlerce Arakanlı Müslüman hala Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Kaldığı Kamplar'da (IDP) kilitli kalmış durumda.” ifadelerine yer verildi.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde topraklarına geri dönmesi için Bangladeş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve tüm diğer ilgili taraflara yardım çağrısında bulunulan açıklamada, "Sürdürülebilir geri dönüş, IDP kamplarının dağıtılması ve Arakanlı Müslümanların kendi topraklarına geri dönmelerine izin verilmesi, hareket kısıtlamalarının kaldırılması, Arakanlı Müslümanlara internet, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim sağlanması, vatandaşlık haklarının iade edilmesi ve şeffaf, orijinal ve iyi bilgilendirilmiş bir ülkeye geri dönüş planı ile başlar." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu şartların sağlanmaması halinde, herhangi bir geri dönüş girişiminin hileli olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bizler aynı zamanda Arakanlı Müslümanlara, birlik olma ve Myanmar'ın sahte geri dönüş programının tuzağına düşmeme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

- Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim

UNHCR'den 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş tarafından 22 binden fazla mültecinin isminin Myanmar'a gönderildiği belirtilerek, Myanmar hükümetinin ilk aşamada bunlardan 3 bin 500 kadarının geri dönmesini onayladığı ifade edilmişti.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, Bangladeş'in başkenti Dakka'da aynı gün yaptığı açıklamada, 3 bin 500 mültecinin kimliklerinin Myanmar tarafından doğrulandığını vurgulayarak, isimleri Myanmar hükümetince onaylanan Arakanlı Müslümanların isterlerse Myanmar'a geri dönebileceğini kaydetmişti.

- İki yıldır 900 bin Arakanlı, Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor

Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporunda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı belirtilmişti.

Geçen yıl kasım ayında, 2 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönüş planı, BM koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemedikleri için askıya alınmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını belirterek, bu insanların bir an önce ülkeye dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yapmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 00:36
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Myanmar

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