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"Avrupa pazarında çift haneli büyüme bekliyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:"Avrupa, erken rezervasyon alışkanlığı olan bir pazar, şu anki verilere göre bu pazarda çift haneli bir büyüme bekliyoruz"

18 Ocak 2019 Cuma 11:07
"Avrupa pazarında çift haneli büyüme bekliyoruz"

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Avrupa, erken rezervasyon alışkanlığı olan bir pazar, şu anki verilere göre bu pazarda çift haneli bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Türkiye'de gerekse Antalya'da turizm alanında başarılı bir yılın geride kaldığını söyledi.

Ülke geneline yaklaşık 45 milyon, Antalya'ya da yaklaşık 14 milyon yabancı turist geldiğini aktaran Yağcı, 2019 yılı için de umutlu konuştu.

Geçen hafta Hollanda'da düzenlenen Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'na katıldıklarını anımsatan Yağcı, Hollanda, Almanya, İngiltere, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye açısından önemli turizm payına sahip ülkeler olduğunu kaydetti.

Hollanda'daki fuarda sevindirici gelişmeler yaşandığını ifade eden Yağcı, şunları söyledi:

"Fuarda son 3 yılda görmediğimiz heyecanı, hareketliliği gördük. Aldığımız verilere göre yaklaşık yüzde 20 ile 30 arasında bir büyüme söz konusu. Türkiye için 2019 yılında 50 milyon turist rakamını rahatlıkla geçebileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü Avrupa, erken rezervasyon alışkanlığı olan bir pazar, şu anki verilere göre bu pazarda çift haneli bir büyüme bekliyoruz. 2019 yılı Avrupa pazarının döneceği bir yıl olacak."

Erken rezervasyonun yeni başladığını ve net rakamların mart ayında ortaya çıkacağını dile getiren Yağcı, şu anki verilerin bile kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Geçen yıl Avrupa'daki ana pazarlardan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 26, İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 36, Hollanda'dan gelen ziyaretçinin yaklaşık yüzde 27 ve Fransa'dan gelen ziyaretçinin de yaklaşık yüzde 27 oranında arttığını aktaran Yağcı, bu yıl da artış beklediklerini kaydetti.

- Açık otellerde doluluk oranı yüzde 75

Erkan Yağcı, okulların bu hafta yarı yıl tatiline gireceğini hatırlatarak, yarı yıl tatilinde de bir hareketlenme yaşandığı belirtti.

Özellikle yerli turistin pazarı canlandırdığını kaydeden Yağcı, "Türkiye'de tatil alışkanlığı gelişti. İnsanlar artık ihtiyaç olarak görüyorlar. Her yıl olduğu gibi Antalya bölgesi de tercih ediliyor. Tatil döneminin yoğun geçeceğini söyleyebilirim. Şu anda açık otellerimizde yüzde 75 doluluk oranı söz konusu." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:07
  1. Avrupa
  2. Hollanda
  3. Turizm

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