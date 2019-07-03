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Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu
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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
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