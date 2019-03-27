Avrupa Parlamentosunun "tek saat" kararı

ORDU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Parlamentosunun (AP) üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine yönelik tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de her karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler o karara da direnç göstermiş, muhalefet etmişti. Geldiğimiz nokta aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi." dedi.

Dönmez, Altınordu ilçesi Köprübaşı meydanında AK Parti seçim çadırı ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun aldığı kararla 2021 yılında tek saat uygulamasına geçileceğini anımsattı.

Dönmez, "Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de her karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler o karara da direnç göstermiş, muhalefet etmişti. Geldiğimiz nokta aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Biz o kararı alırken gün ışığından daha fazla yararlanmanın tek saat uygulaması ile mümkün olacağını hesap etmiştik. Nitekim sonrasında yaptığımız çalışmalar da bunun böyle olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

- "Tasarruf değeri 1,3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı"

Bakan Dönmez, uygulamanın beraberinde getirdiği tasarrufa dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk uygulama döneminde elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1,3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Bunun da bugünkü rakamlarla karşılığı yaklaşık 1 milyar Türk lirası demektir. Avrupa Birliği'nin bu yönde almış olduğu karar da aslında isabetli bir karardır. Avrupa Birliği ve Türkiye'miz arasındaki zaman zaman bir, zaman zaman da iki olan saat farkı eskiden olduğu gibi tek saate inmiş olacak. Bu açıdan da olumlu buluyoruz."

Birçok ülkenin tek saat uygulamasına geçme yönünde irade gösterdiğini kaydeden Dönmez, "Zaten birçok ülke de sadece Avrupa Birliği değil, yaz ve kış saat uygulamasından vazgeçme yönünde iradelerini, çalışmalarını ortaya koyuyorlardı. Avrupa Birliği geçtikten sonra herhalde dünya genelinde iki saat uygulamasını uygulayan fazlaca bir ülke kalmayacak diye düşünüyorum. Ülkenin coğrafyasına göre de değişebilir. Çok büyük ülkelerde biliyorsunuz kendi içlerinde farklı zaman dilimleri de var. Bizim bütün çalışmalarımız bilim ve araştırmaya dayanıyor. Böylece uygulamaya geçtik. Aklın yolu bir, Avrupa da geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, ziyaretinde kendisine eşlik eden AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile daha önce çalışma fırsatı bulduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızla İGDAŞ'da başlayan yolculuğumuz var ki Belediye Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Aynı hizmet kervanında yer aldık. Bazıları gibi trenden inmedi Hilmi Bey. Hep bu kervanda oldu ve inşallah biz de bu hizmet yolculuğunda beraber olacağız. Kendisiyle Ordu'ya yönelik yapmak istediği projeleri istişare ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın yanında olacağız. Fikirlerinden istifade etmeye çalışacağız. Ordu bu bölgede marka şehir olma yönünde hızla ilerleyen kentlerimizden birisi. Baktığınızda Ordu'nun gelişimine katkı sağlaması açısından Hilmi Bey'in şans olduğunu düşünüyorum. Geçmişte de buraya çok büyük hizmetleri olmuştur."

- AP'nin kararı

AP Genel Kurulu, dün, Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı onaylamıştı.

Buna göre, AB üyesi ülkelerin Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunması ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştı.

