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Avrupa Parlamentosunun 4 üyesine Belçika'da nükleer silah protestosundan gözaltı

Askeri üsse giren 4 Avrupa Parlamentosu üyesi gözaltına alındı

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
Avrupa Parlamentosunun 4 üyesine Belçika'da nükleer silah protestosundan gözaltı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da nükleer silahların tutulduğu iddia edilen askeri üsse giren 4 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi gözaltına alındı.

AP Yeşiller Partisi, yazılı açıklamayla üyeleri Molly Scott Cato, Michele Rivasi, Tilly Metz ve Thomas Waitz'in gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, AP üyelerinin sabah saatlerinde, "Nükleer silahlardan arınmış Avrupa" mesajı içeren pankartlar taşıyarak, Belçika'daki Kleine Brogel hava üssüne girdiği, F-16'ların bulunduğu uçak pistini bloke ettiği aktarıldı.

AP üyelerinin ABD nükleer silahlarının Avrupa topraklarından çekilmesini talep etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, milletvekilerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AP'nin İngiliz üyesi Molly Scott Cato, "Eylemimiz ABD nükleer silahlarının AB üyesi ülkelerin topraklarından çekilmesi için baskı yapmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 ABD nükleer silahının Belçika'nın Kleine Brogel askeri üssünde bulunduğuna dikkati çeken Fransız Michele Rivasi de bu silahların kamu menfaatini tehdit ettiğini savundu.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
  1. AB
  2. ABD
  3. AP
  4. Belçika
  5. F-16
  6. gözaltı
  7. Nükleer

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