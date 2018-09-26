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Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye kararı!

AP, Türkiye’ye için ayrılan 70 milyon euroluk destek fonunu iptal etmeye hazırlanıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye kararı!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecine destek için yapılması planlanan 70 milyon euroluk yardımı iptal etmeye hazırlanıyor. 

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, bu karara gerekçe olarak Ankara'nın hukukun üstünlüğü ilkesi ve insan hakları konusunda ilerleme kaydedemesini gösterdi.

Komite'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen 70 milyon euronun göç programlarına harcanacağı belirtildi.

AB'NİN YILLIK RAPORU ETKİLİ OLDU

Söz konusu meblağ geçen Kasım ayında, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağladığı takdirde teslim edilmek üzere" Türkiye için ayrılmıştı. Ancak Komite, AB tarafından 18 Nisan 2018'de yayımlanan ve Türkiye'nin Birlik'ten "önemli ölçüde uzaklaştığı" sonucu paylaşılan yıllık raporun, bu kriterin karşılanmadığının belgesi olduğunu belirtti.

Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar taslağı, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde 1'e karşı 27 oyla kabul edildi. Dört üye ise çekimser kaldı.

Komite'de onaylanan taslağın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak 3 Ekim'de yapılması planlanan bu oylamanın daha çok formalite niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
  1. Ankara
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