Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı çağrısı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğunda öldürülüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı olayında yeri bir gelişme yaşandı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, "Acilen Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı" çağrısında bulundu.