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Avrupa Parlamentosu yine PKK’ya kucak açtı!

PKK’ya verdiği siyasi destekle öne çıkan ve zaman zaman düzenlediği organizasyonlarla PKK’ya söz hakkı tanıyan Avrupa Parlamentosu dün düzenlediği konferansta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna engel olma girişimlerini eleştirildi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:02
Avrupa Parlamentosu yine PKK’ya kucak açtı!

Daha önce birçok defa terör örgütü PKK’nın sözcülerine mikrofon tutan Avrupa Parlamentosu (AP) inadından vazgeçmiyor. Her fırsatta Türkiye aleyhine tavır alan ve Türkiye hakkında hazırlanan yanlı raporlara göre yaptırım kararlarını gündemine taşıyan AP dün yine birbiri ardına skandallara imza attı. Emperyalistlerin, Türkiye’nin sınırı boyunca kurmak istediği terör koridoruna karşı yürüttüğü mücadeleyi dert edinen AP, Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nı “illegal” olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE ÇEKİLSİN

Konferansta her biri ayrı skandal ifadeler taşıyan dokuz maddelik bir de sonuç bildirgesi kabul eden AP, “Türk güçleri ve ona bağlı gruplar Suriye’de işgal ettikleri tüm topraklardan derhal ve koşulsuz bir şekilde çekilmeli” çağrısı yaptı. Türkiye’ni bölgede kasıtlı olarak demografik yapıyı değiştirdiği iddia edilen sonuç bildirgesinde, sivillere karşı ihlaller işlendiği belirtilerek ihlallerin belirlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

ELEBAŞI OTURUMA İNTERNETLE BAĞLANDI

Konferansta düzenlenen oturuma internet aracılığı ile bağlanarak konuşan terör örgütü sözde Afrin Kantonu elebaşlarından Hevi Mustafa, Afrin’in demografisinin değiştirildiğini iddia ederek, Türkiye’nin Afrin’le yetinmeyeceğini söyledi.

Avusturya-Viyana Üniversitesi’nden akademisyen Thomas Schmidinger ise, Afrin’den kaçarak Şebha bölgesine sığınan PKK’lıların zor şartlar yaşadığını belirterek, Afrin’de terörden temizlenen bölgelerde yaşayan çocukların Türk eğitim sistemi ile eğitildiğine dikkat çekti. Schmidinger, uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:02
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