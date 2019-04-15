Avrupa Parlamentosu yetkilisinden "Suriye senaryosu Libya'da tekrarlanmasın" uyarısı

DOHA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri, Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'daki "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansının kapanışında konuşan Panzeri, Libya'nın başkenti Trablus'ta durumun çok gergin ve karmaşık olduğunu söyledi.

Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini ifade eden Panzeri, Körfez krizinin de "çatışmaya son verecek denge ve istikrar için bir çerçeve çizme" yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.

Panzeri, Avrupa ülkelerinden Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını talep ettikleri kararı onayladıklarını ve bunun son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Uluslararası alanda 250'ye yakın örgütün katılım sağladığı dün başlayan, iki günlük konferans, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağının (GANHRI) ortaklığıyla düzenlendi.

Konferansa Türkiye'den Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile avukat ve hukukçulardan oluşan heyet katıldı.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Gelişen süreçte bu ülkeler, Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamış, Kuveyt de bu krizde ara bulucu rol üstlenmişti.