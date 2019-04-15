0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Avrupa Parlamentosu yetkilisinden "Suriye senaryosu Libya'da tekrarlanmasın" uyarısı

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:02
Avrupa Parlamentosu yetkilisinden "Suriye senaryosu Libya'da tekrarlanmasın" uyarısı

DOHA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri, Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'daki "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansının kapanışında konuşan Panzeri, Libya'nın başkenti Trablus'ta durumun çok gergin ve karmaşık olduğunu söyledi.

Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini ifade eden Panzeri, Körfez krizinin de "çatışmaya son verecek denge ve istikrar için bir çerçeve çizme" yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.

Panzeri, Avrupa ülkelerinden Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını talep ettikleri kararı onayladıklarını ve bunun son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Uluslararası alanda 250'ye yakın örgütün katılım sağladığı dün başlayan, iki günlük konferans, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağının (GANHRI) ortaklığıyla düzenlendi.

Konferansa Türkiye'den Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile avukat ve hukukçulardan oluşan heyet katıldı.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Gelişen süreçte bu ülkeler, Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamış, Kuveyt de bu krizde ara bulucu rol üstlenmişti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:02
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid-i Aksa’nın güvenlik kabininde yangın
    1. Mescid-i Aksa’nın güvenlik kabininde..
    2. Kocaeli’de üç araç birbirine girdi: 8..
    3. "Drift" yapan sürücü yakalandı
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    6. Maçın ardından
    7. Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu yoğun..
    8. "Türkiye'nin olağanüstü kültürel..
    9. Ordu'da trafik kazaları: 9 yaralı
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    11. Turizm Haftası ne zaman? Turizm..
    12. Kardeşinin cenazesini bulmak için..
    13. Amerikalı danışmandan YPG açıklaması
    14. Game Of Thrones'un yeni sezon..
    15. "En zehirli yılanlar" Zagreb'de..
    16. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko..
    17. Sakarya'da DEAŞ operasyonu
    18. THY Euroleague çeyrek final maçları ne..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Notre..
    20. Avrupa Parlamentosu yetkilisinden..
    21. Ozan Kabak Bundesliga'da "Ayın..
    22. Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
    23. THY'den Sırbistan'ın başarılı seyahat..
    24. Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut..
    25. Paris İtfaiyesi, Notre Dame..
    26. Maçın ardından
    27. Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı?..
    28. (ÖZET) Erzurumspor Akhisarspor maç..
    29. Hamzaoğlu: “Bu galibiyet güzel..
    30. Nesli tükenmek üzere! O ilimizde..
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı