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Avrupa ordusu nedir? Avrupa ordusunu kim destekliyor kim karşı çıkıyor?

ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda NATO’yu kullanmak istemesi başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini yeni bir ordu kurma arayışına itti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un gündeme getirdiği Avrupa Ordusu fikrine Almanya Başbakanı Merkel de yeşil ışık yaktı. Avrupa ordusu mu kuruluyor? Avrupa ordusunu kim destekliyor kim karşı çıkıyor?

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:07
Avrupa ordusu nedir? Avrupa ordusunu kim destekliyor kim karşı çıkıyor?

ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda NATO’yu kullanmak istemesi başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini yeni bir ordu kurma arayışına itti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un gündeme getirdiği Avrupa Ordusu fikrine Almanya Başbakanı Merkel de yeşil ışık yaktı. Avrupa ordusu mu kuruluyor? Avrupa ordusunu kim destekliyor kim karşı çıkıyor? 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "gerçek bir Avrupa ordusu" kurulması yönünde çağrısının ardından, Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana sıkça gündeme gelen "AB ordusu" fikri tekrar tartışılıyor. Macron'un, "Gerçek bir Avrupa ordusu olmadan Avrupalıları koruyamayız. Sınırımızda tehdit teşkil edebileceğini gösteren bir Rusya'yla karşı karşıya olduğumuzu göz önünde bulundurursak, sadece ABD'ye bel bağlamayan, daha egemen bir şekilde kendini koruyabilen bir Avrupa oluşturmamız gerektiğini görüyoruz." ifadesi geniş yankı uyandırdı.

Kim destekliyor, kim karşı çıkıyor?

Macron'la tekrar gündeme gelen Avrupa ordusu fikrine başat üye ülkelerden Almanya, İtalya ve İspanya sıcak bakıyor. Öte yandan, birçok konuda AB ile çatışan Vişegrad ülkeleri, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya da tek ordu fikrine olumlu yaklaşıyor. Rusya'yla sınır paylaşan AB ülkeleri Polonya, Letonya ve Litvanya da Avrupa ordusuna karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:07
  1. Ordu
  2. Avrupa ordusu mu kuruluyor?
  3. Avrupa ordusunu kim destekliyor kim karşı çıkıyor?

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