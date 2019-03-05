"Avrupa nükleer anlaşmayı korumak için bedel ödemelidir"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı korumak için adım atması ve bedel ödemesi gerektiğini belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Alman diplomat Phillip Ackermann'la Tahran'daki görüşmesinde Arakçi, "Nükleer anlaşmayı korumak için siyasi kararlılık yeterli değildir. Avrupa nükleer anlaşmayı korumak için adım atmalı ve bedel ödemelidir." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) İran'la ticareti için tasarladığı Özel Ödeme Aracı'nın (Special Purpose Vehicle-SPV) ivedilikle uygulamaya konulmasının önemine işaret eden Arakçi ayrıca Almanya'nın İran'daki özel hava yolu şirketi Mahan Air'e getirdiği uçuş yasağını kaldırmasını istedi.

Alman diplomat Ackermann da ülkesinin nükleer anlaşmaya sadık kaldığını, Mahan'la ilgili kararın ise gözden geçirileceğini dile getirdi.

Almanya, ocak ayında İran'daki özel hava yolu şirketi Mahan Air'in çalışma iznini iptal ettiğini duyurmuştu. Alman hükümeti, 2011 yılından itibaren ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlar listesinde yer alan şirketin, İran Devrim Muhafızları tarafından askeri amaçlar için kullanılmasının yanı sıra terörist faaliyetler için kullanıldığından şüpheleniyor.