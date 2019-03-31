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Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı

Yeni Zelanda’daki Christchurch kentindeki El Nur Camisi'nin imamı Gamal Fouda: - "Christchurch’daki bu katliam, Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır"

31 Mart 2019 Pazar 00:02
Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı

BERLİN (AA) - Yeni Zelanda’da iki hafta önce terör saldırısına maruz kalan El Nur Camisi'nin imamı Gamal Fouda, "Christchurch’daki bu katliam, Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." dedi.

Fouda, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı’nda bir konuşma yaptı.

ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırısının gerçekten dünyanın çehresini değiştirdiğini ve Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık tohumlarını ektiğini belirten Fouda, "Christchurch’daki bu katliam ise Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Siyasetçilerden, Müslümanlara karşı nefret içeren konuşma yapanlara ve ırkçılığa karşı yasalar çıkarmalarını isteyen Fouda, medyanın da İslam düşmanlığına karşı tavır almasını talep etti.

Christchurch’teki saldırıların sadece bu kentte yaşayan Müslümanlara karşı değil dünya barışına ve sevgiye karşı bir savaşın başlangıcı olduğunu ifade eden Fouda, "Ancak kimse insanların birbirine olan sevgisini yenemez. Biz parçalanmayız. Biz kötüye karşı birlikte duruyoruz." diye konuştu.

Fouda, saldırıdan sonra Müslümanlarla dayanışma içinde olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e, Yeni Zelanda'daki diğer dinlerin temsilcilerine ve tüm Yeni Zelandalılara teşekkür etti.

Avrupa’da yükselen ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı Müslümanların neler yapabileceğinin değerlendirildiği konferansa çok sayıda ülkeden Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı.

Avrupa Müslümanlar Forumu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından Hamburg’da acil toplanma kararı almıştı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch’teki El Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 00:02
  1. Avrupalı Müslümanlar Forumu
  2. European Muslim Forum
  3. Hamburg

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