Avrupa Merkez Bankası'ndan şahin çıkışlar
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi faizler sabit tutulurken, metinde varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği duyuruldu.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), Rusya-Ukrayna savaşının halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.
AMB ana refinansman faizini %0, marjinal fonlama imkanını %0,25 ve mevduat faizini -%0,50’de tuttu.
Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.
Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağına işaret edildi. Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.
Karar metninde "Faiz mevcut seviyenin altında olabilir" ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. Bunun yanında varlık alım programının faiz artışından hemen önce sonlanacağı yönündeki taahhüt de bu metinde yer almadı.
AMB Nisan ayında 40, Mayıs ayında 30 ve Haziran ayında 20 milyar euroluk varlık alımı öngördü.
Son enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmişti
Kararın açıklanmasından önce analiz yayımlayan Bloomberg Intelligence’a göre Rusya-Ukrayna savaşı ile AMB’nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler arttı.
AMB’nin mevcut para politikası patikasını şimdilik koruyacağını öngören Bloomberg Intelligence ekonomistleri, varlık alımlarının yılın son çeyreğinde sona ermesini ve ilk faiz artırımının 25 baz puan ile aralık ayında gerçekleştirilmesini bekliyordu.
Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun ilk okuması yüzde 5,8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı.