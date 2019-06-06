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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

ECB Yönetim Konseyi piyasa beklentilerine paralel faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı

06 Haziran 2019 Perşembe 15:08
Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ECB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında detaylarda paylaşıldı. Buna göre, ECB, bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın 10 baz puan üzerinden kredi imkanı tanıyacak.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi TSİ 15.30’da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:08
  1. Avrupa Merkez Bankası
  2. faiz

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