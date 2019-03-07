Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi
ECB Yönetim Konseyi, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı07 Mart 2019 Perşembe 15:57
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, faiz oranlarının, en azından 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.
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