0553 313 94 23

Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık ulaşılabilecek

Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ), vatandaşların telekom şirketleri tarafından saklanan kişisel bilgilerine "gizlilik haklarını ciddi biçimde ihlal etmemek kaydıyla" ulaşılabileceğine hükmetti.

02 Ekim 2018 Salı 15:47
Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık ulaşılabilecek

Avrupa Adalet Mahkemesi, suçların soruşturulması esnasında kişilerin telekom şirketleri tarafından saklanan adresleri, telefon numaraları gibi temel bilgilerine erişebileceği yönünde karar verdi.

Bununla birlikte kararda, temel gizlilik haklarının ihlal edilemeyeceği belirtildi.

Mahkeme karar metninde "Söz konusu verilere erişim, bu suçların 'ağır' olarak tanımlanması gerekmeksizin, 'cezai suçları' önlemek, soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla genellikle haklı görülebilir."ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:47
  1. Avrupa Adalet Mahkemesi
  2. telekom şirketleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahibinden.com'a rekor ceza!
    1. Sahibinden.com'a rekor ceza!
    2. Sağlıksız uykunun belirtileri
    3. Muş'ta PKK'lı teröristlere ait sığınak..
    4. Lübnan'dan İsrail'e tehdit: Karşılık..
    5. AP'den skandal Türkiye kararı!
    6. Çocuğunuzu fast food yiyeceklerden..
    7. Artık ATM’ler de güvenli değil!..
    8. Ahmet Hakan o sözleri hazmedemedi!
    9. Boşanma davası sonrası sopalarla..
    10. Altın fiyatlarında son durum çeyrek..
    11. Tutmayın kendinizi ölüme bile..
    12. '88 yaşında karım var' dedi ama..
    13. Erdoğan ASTOP üyeleriyle buluştu
    14. Rusya'dan kritik görüşme!
    15. 3. havalimanı personel alımı 3...
    16. ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle..
    17. Baltık Denizi'nde feribot faciası! 335..
    18. Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık..
    19. Yaz saati kararı temsilcilerimizi..
    20. İngilizce'nin ve İngilizce..
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım