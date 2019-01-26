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Avrupa Merkez Bankası M. Kemal fotoğraflı euro bastı

Avrupa Merkez Bankası, Mustafa Kemal fotoğraflı 5 bin adet euro bastı. Paranın turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacağı belirtildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Avrupa Merkez Bankası M. Kemal fotoğraflı euro bastı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Mustafa Kemal'in portresinin bulunduğu euro bastı. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basılan para, Türkiye’nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak. Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honaş, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak. Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

Yıllardır Nümismatik ile uğraştığını aktaran Honaş, süreci şu sözlerle anlattı: "Bir akşam beni takip eden arkadaşlarımdan biri (İbrahim Gölgeli) beni aradı ve “Avrupa’da yaşıyorum, Avrupa Merkez Bankası bu tür paralar basıyor, bu konuda öncü olmak istiyorum. Yardımcı olur musun?” dedi ben de kabul ettim. Fakat tuhaf geldi, Avrupa Merkez Bankası bizim paramızı neden bassın diye düşündüm, sonra bir ön çalışma yaptım. İlk başta olabilirliği konusunda endişelerim vardı. Paranın tasarımını Hollanda vatandaşı bir tasarımcımız (Christian Petermann) üstlendi. O konuda benim de yardımlarım oldu. Sonraki süreçte paraya son halini verdik ve basım takvimin beklemeye geçtik. Teslim ettikten kısa bir sonra paranın basılmasına ilişkin Avrupa Merkez Bankası’ndan ön onayın alındığına dair bilgi geldi. 3 hafta sonra da para basıldı".

Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.

5 bin adet basıldı

Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek planladıkları başka çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

"Bir Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istiyoruz'

Bir Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istediklerini kaydeden Honaş, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız eğer onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Koleksiyoner Özgür Honaş, sonraki süreçte Çanakkale Zaferi ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak 15 Temmuz temalı bir para bastırmayı planladıklarını söyleyerek şunları kaydetti: "Çanakkale Zaferi temalı bir seri yapmayı da düşünüyoruz, gerekli onayları aldıktan sonra yakın bir takvimde çıkacak. Bununla birlikte 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı da düşünüyoruz. Ancak bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacak. Buradan sağlanan geliri şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği’ne bağışlayacağız".

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. Çanakkale
  2. atatürk
  3. atatürk euro

YORUM YAZ

  • Aziz KahramanAziz Kahraman15 dk önce
    Helal olsun Ağızınıza sağlık Hülya Hanım
  • Eray ZNEray ZN23 dk önce
    Allahima Sükürler olsun. RTE ve kabinesi ile Yeni Türkiye okadar cok korkutuyorki EU yu. Olurda Osmanli gibi tam bagimsiz Islam ile beslenen yerli ve milli bir devlet kurulur da ya her yeri sarar isekorkusu... Bu korku adamlarda Ittihat ve Terakki nin ileri Geleni MK Ataturk u paralarina bastiriyor ki sadece onlarin yönettigi ve lider oldugu zamani hatirlasin millet. Fatih, kanuni yi, Yavuz S. Selimi Osman Gaziyi basaydin. Onlri unutturmak icin ellerinde geleni yapsanizda Hafiza allahin elinde siz silsenizde, hatta yalan yanlis seyler ögretsenizde Allah ne itersen insalarin hafizasinda o olur.Allaha emanet olun!
  • hülyahülya1 sa önce
    m.kemalni arkasına neden Atatürk demiyorsunuz?dilinize mi yapışır?

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