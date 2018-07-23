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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi son dakika belli oldu!

Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turundaki rakibi Benfica oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu İlk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14-15 Ağustos'ta oynanacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi son dakika belli oldu!

Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turundaki rakibi Benfica oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu İlk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14-15 Ağustos'ta oynanacak.

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe

PAOK (Yunanistan)/Basel (İsviçre) - Spartak Moskova (Rusya)

Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Şampiyonlar rotası

Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) - AEK Atina (Yunanistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) - Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya)

Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Salzburg (Avusturya) - Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova)

CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan)  

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu İlk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14-15 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

B36 Torshavn (Faroe) v Beşiktaş (TUR) / ikinci ön eleme turu

Jagiellonia Białystok (Polonya) v Rio Ave (POR)

LASK (Avusturya) v Lillestrøm (NOR)

Dinamo Brest (BLR) v Atromitos (Yun)

Brøndby (DAN)

U Craiova (ROM)

Budapest Honvéd (MACAR) v Progres Niederkorn (LÜKS)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
  1. Avrupa ligi UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
  2. Benfica
  3. Medipol Başakşehir
  4. Şampiyonlar ligi
  5. fanerbahçe kura çekimi
  6. muhtemel rakipler
  7. uefa Avrupa ligi fenerbaçe rakipleri

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