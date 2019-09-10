Avrupa kulübünden Yusuf Yazıcı itirafı: Onu istedik
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istedikleri yönünde bir itirafta bulundu.10 Eylül 2019 Salı 18:07
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, transfer döneminde listelerinde bulunan ve Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı hakkında itiraflarda bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Igli Tare, yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor'dan istediklerini doğrularken ''Sergej Milinkovic-Savic'in gitmesi halinde yerini Yusuf Yazıcı ile dolduracaktık. Tabii diğer belirlediğimiz isimler de vardı. Yusuf çok uygun bir futbolcuydu. Savic, şimdi bizimle olan sözleşmesini bir yıl uzattı ve bizimle kalmaya karar verdi.'' şeklinde konuştu.
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