Avrupa kulübünden skandal hamle! Operasyona destek veren Türk futbolcuyu kadro dışı bırakacaklar

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin için açıklamada bulundu.

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.

Taraftar grubundan alçaklık

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.

Deniz Nakiye destek vermişlerdi

Almanya'nın St. Pauli Kulübü, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen eski futbolcusu Deniz Naki'ye destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlemiş ve takımın Türk futbolcuları Enver Cenk Şahin ile Ersin Zehir katılmamıştı.