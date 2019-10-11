0553 313 94 23

Avrupa kulübünden skandal hamle! Operasyona destek veren Türk futbolcuyu kadro dışı bırakacaklar

Dünyanın en ırkçı takımlarından biri olan St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin için skandal bir açıklama yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:02
Avrupa kulübünden skandal hamle! Operasyona destek veren Türk futbolcuyu kadro dışı bırakacaklar

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin için açıklamada bulundu.

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.

Taraftar grubundan alçaklık

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.

Deniz Nakiye destek vermişlerdi

Almanya'nın St. Pauli Kulübü, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen eski futbolcusu Deniz Naki'ye destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlemiş ve takımın Türk futbolcuları Enver Cenk Şahin ile Ersin Zehir katılmamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:02
  1. Enver Cenk Şahin
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • SamReyizSamReyiz22 dk önce
    Terörist avrupa terörist sever bizimi sevecek?
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu23 dk önce
    Füşmanımın düşmanı dostumdur diyecek kadar ALÇAK bu adamlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
  1. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  2. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  3. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
  4. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  5. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  6. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  7. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  8. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  9. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  10. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
  11. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
  12. Arabası çekilen pilavcı yaşananlara..
  13. Trump tehdit etmişti... Suudi..
  14. Şehidin arkadaşlarından büyük vefa!..
  15. İstanbul'da sattıkları otomobilleri..
  16. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
  17. Pasaport yenileme nasıl yapılır?..
  18. İsveç, AB’den Türkiye’ye silah..
  19. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte..
  20. Avrupa kulübünden skandal hamle!..
  21. İyi Partili Ümit Özdağ'ı şok eden..
  22. Harekat sonrası elebaşı Murat..
  23. Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir?..
  24. Harekat sonrası Erdoğan'dan kritik..
  25. Manchester United Fenerbahçe'nin..
  26. Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
  27. HDP, TBMM'de teröristlere yine kucak..
  28. Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
  29. Ali Karahasanoğlu’ndan bu fotoğrafa..
  30. Hatay'da kamyonun çarptığı kişi öldü
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!