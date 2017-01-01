Avrupa Konutları’nın yeni adresi Arıcılar

Artaş İnşaat, İstanbul’da geliştirdiği projelere 2019 yılında yeni bir halka daha ekleyecek. 2018’i üretim ve teslim yılı olarak kapatan Artaş İnşaat, Kağıthane’de hayata geçireceği 463 daireli Avrupa Konutları projesi için geri sayımda. Ön talep süreci önümüzdeki haftalarda başlayacak olan proje E-80 çevre yolunun yanı başında yükselecek. İki yılda tamamlanması planlanan Avrupa Konutları Arıcılar’da 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alıyor.