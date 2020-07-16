Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap “Atakent 4B” satışa çıktı

Cazip ödeme imkanları sunuyor

Türk inşaat sektöründe “Avrupa Konutları” markasıyla özel bir yer edinen Artaş İnşaat, en yaşanabilir projelerden biri olma niteliğini taşıyan Atakent 4’te bu özelliğini arttırarak sürdürüyor. Yaşamın başladığı Atakent 4’ün ardından Atakent 4 B’yi satışa sunan Artaş İnşaat, “Avrupa Konutları” markasının tüm ayrıcalıklarını yeni projesinde alıcılarına sunuyor.

16 bin 863 metrekare arsa, 87 bin 312 metrekare inşaat alanına sahip Atakent 4 B, Halkalı Caddesi üzerinde Atakent 4’ün yanı başında geliştiriliyor. Konut alıcıları, 5 blokta 1+1’den 4+1’e 362 konut ve 9 ticari ünitenin yer aldığı dairelere 0,64 oran, 180 ay vade ve 12 sonra ödeme avantajlarıyla sahip olabiliyor. Yüksek standartlarda geliştirilen Avrupa Konutları Atakent 4 B’de daire büyüklükleri 70 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Ulaşımda lokasyon avantajı sağlıyor

Ulaşım ağlarıyla çevrili bir noktada konumlanan Avrupa Konutları Atakent 4 B, Basın Ekspres Yolu ile E-5 Karayolu’na birkaç dakika uzaklıkta, yanı başında yer alan toplu ulaşım araçlarına da yürüme mesafesinde bulunuyor.

Avrupa Konutları Atakent 4 B’de inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.