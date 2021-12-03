Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye kalleş çağrı: Demirtaş'ı serbest bırakın

İşini gücünü bırakan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tüm mesaisini terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için harcıyor.

Akıllarınca Türkiye'ye ayar vermeye kalkan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, terör sevici Demirtaş'ın en kısa sürede serbest bırakılması için Türk yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

AİHM, Demitaş'ın avukatlığını yapıyor

Terörü ve teröristi koruma kollama görevini üstlenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş'ın da avukatlığını yaparak Aralık 2020'de Demirtaş'ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun çoğulculuk ve demokratik toplumların siyasi ifade özgürlüğünü kısıtladığını öne sürerek tutuklu HDP'lilerin de bir an önce serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

Bakanlar Komitesi'nin açıklamasında, "Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın başvurusunu incelemeyi, en kısa sürede ve AİHM'nin ilkeleriyle ve kararlarının esaslarıyla en uyumlu olacak şekilde tamamlayacağını ümit edilmektedir" dendi.

Gezi Kalkışması'nın finanörünü de unutmadılar

AİHM'in kendi kendine Osman Kavala için ihlal kararı aldı. AİHM'in sözde kararı sonrası Komite, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala için Türkiye'ye karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı aldı.