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Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a sığınmacı açıklaması

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, polisin ülkeye giren çocuk ve hamile sığınmacılara şiddet uygulamasının endişe verici olduğunu belirtti.

05 Ekim 2018 Cuma 18:02
Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a sığınmacı açıklaması

Mijatovic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e gönderdiği mektupta, polisin sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları darbederek, Bosna Hersek ve Sırbistan'a geri gönderdiğini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) bu konudaki raporunun kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

Polisin çocuk ve hamile sığınmacılara şiddet uygulamasının endişe verici olduğunu kaydeden Mijatovic, "BMMYK verilerine göre; Hırvatistan 2018'in başından beri 2 bin 500 sığınmacıyı sınır dışı etti. Sınır dışı edilenlerin bin 500'ü kendilerine iltica talebinde bulunma hakkı verilmediğini belirtirken, yaklaşık 700 kişi polis tarafından darp ve gasbedildiklerini savundu." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan'ın göç konusunda zor durumda bulunduğunun farkında olduklarını vurgulayan Mijatovic, sınır kontrolünün hukukun üstünlüğü ve genel hukuk prensiplerine uygun biçimde yapılması gerektiğini kaydetti.

Mijatovic, toplu sürgün ve sığınmacılara yönelik şiddet konularının bir an önce araştırılması ve iltica talebi hakkının kısıtlanmaması noktasında Hırvatistan'a çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:02
  1. Avrupa Konseyi
  2. Hırvatistan
  3. sığınmacı
  4. Şiddet
  5. uyarı

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