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Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı, popülizm ve İslamofobi uyarısı

Konseye bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu, Avrupa'da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediğine dikkati çekerken, İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısını yaptı

11 Haziran 2019 Salı 21:48
Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı, popülizm ve İslamofobi uyarısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa'da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediğini vurgulayarak, İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

ECRI’nin 2018 yılını kapsayan ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde ırkçılık, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'nin ele alındığı raporu yayımlandı.

Raporda, Avrupa’da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediği vurgulandı.

Kamuoyunun ekonomik, jeopolitik ve teknolojik değişimlerle ilgili artan endişesini ifade ederken göçmen ve azınlıkları araç olarak kullandığı belirtilen raporda, popülist siyasetçilerin toplumu etnik ve dini kriterlerle bölmeye çalıştığı uyarısını yaptı.

Bu durumun sadece aşırı sağcı siyasetçilerde değil aynı zamanda geleneksel partilerde de gözlendiği ve bunun endişe verici olduğu ifade edildi.

Raporda etnik ve dini gruplar arasındaki uyumsuzluğu ve ırk üstünlüğünü savunanların toplumlar için tehlike oluşturduğunun altı çizildi.

Konseye üye ülkelerin göçmenlerin ve mültecilerin iş olanakları konusunda elinden geleni yapması gerektiği çağrısında bulundu.

Geçen yıl İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

Raporda, Müslüman kadınların çoğu zaman şiddete maruz kaldığı, başörtülerinin zorla çıkarılmaya çalışıldığı vurgusu yapıldı.

Konseye üye ülkelerde polisin siyahilere karşı da ırkçı muamelede bulunduğuna işaret edilirken, üye ülkelerden bu durumu kınaması istendi.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:48
  1. Avrupa
  2. Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
  3. ECRI
  4. islamofobi

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