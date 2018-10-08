Avrupa Konseyi'nde çok kültürlülük çağrısı

"Avrupa'da çok kültürlülük tehlike altında mı?" başlıklı konferans "COJEP" ve "Organization Racisme Islamophobia Watch(ORIW)" tarafından Avrupa Konseyi'nde düzenlendi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sonbahar Dönemi Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını AKPM Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız yaptı.

Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Amina Easat-Daas, Avrupa toplumlarında Müslümanların yerinin normalleştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, çok kültürlülüğün şimdiye kadar Avrupa'da artı bir değer olarak görüldüğünü fakat son zamanlarda hızla yükselen İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ hareketler ile büyük tehdit altında olduğunu belirtti.

Easat-Daas, batı toplumlarında çok kültürlülüğü savunmanın, İslamofobi ile mücadeleyi kolaylaştırıcı rolünün olduğunu kaydetti.

'Çok kültürlülük farklı algılanıyor'

Fransa'da yabancılar ve göçmenlerin hassasiyetlerine parti programında yaptığı vurgu ile tanınan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) Genel Başkanı Şakir Çolak ise Avrupa'da çok kültürlülüğün farklı algılandığını savundu.

Çolak, batılıların sömürgeleştirdikleri ülkelerin halklarını kendi kültür ve değerleri doğrultusunda yaşamaya zorladıklarını hatırlatarak, aynı sömürgeci güçlerin, daha sonra buralardan Avrupa'ya gelen göçmenleri kültür ve değerlerini unutup, Batılı bir biçimde yaşamaya mecbur ettiklerini belirtti.

Çolak, Batı'da İslamofobik saldırıya uğrayan bir kişinin bunu yargıya yansıtmaya veya suç duyurusunda bulunmaya cesaret edemediğini söyledi.

Sarkozy ve Valls de göçmen kökenli

"İslam&Info" adlı internet haber sitesinin yönetmeni Elias d'Imzalene de Fransa'da yaşayan Müslümanların artık daha bilinçli ve daha gür bir sesle haklarını arayabildiklerini söyledi, bazı kesimlere uygulanan çifte standarda dikkati çekti. D'Imzalene, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy veya eski Başbakan Manuel Valls'in de göçmen kökenli olduklarını hatırlatarak, "Kimse Sarkozy veya Valls'in kaçıncı kuşak göçmen veya Fransız olduğunu sorgulamaz fakat hala Fransa'da Türklerin, Cezayirlilerin, Faslıların kaçıncı kuşak oldukları soruluyor." diye konuştu.

'Çok kültürlülük için çaba göster' kampanyası

Konferansta ORIW tarafından hazırlanan "Fransızca Konuşulan Ülkelerde Irkçılık ve İslamofobi 2017-2018 Raporu" da ele alındı. Raporda, önceki yıllara göre yargıya yansıyan İslam karşıtı saldırı sayısında azalma, sözlü veya fiziksel şiddet gerektirmeyen saldırılarda ise büyük artış olduğu kaydedildi.

COJEP'in bir süredir Fransa çapında gündeme getirdiği Birleşmiş Milletler'in (BM) reforme edilmesi ve çok kültürlü yeni bir dünya düzeninin kurulması konulu kampanyası da konferansta tanıtıldı. Dünya çapında kampanyaya katılan kişiler, BM'nin yapısının gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak, "Haksızlıklara karşı ne yapıyorsun? Çok kültürlülük için çaba göster." ve "Adil bir dünya için sen de bir şey yap" mesajları paylaşıyor.