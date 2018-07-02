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Avrupa Konseyi'nde Avrupa ülkelerine tokat gibi sözler: Türkiye'ye karşı...

Azerbeycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik iki yüzlü tavrını vurgulayarak bu tavrın sonlandırılması çağrısında bulundu ve "Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek verdiler" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:36
Avrupa Konseyi'nde Avrupa ülkelerine tokat gibi sözler: Türkiye'ye karşı...

Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, Strasburg'da, AKPM'de Bağımsız Demokratlar Grubunda konuşma yaparak (FDG) Avrupa Konseyini Türkiye'ye karşı cifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmeye çağırdı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ile ilgili millet vekillerine geniş bilgiler veren milletvekili Ganire Paşayeva"Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek verdiler" dedi ve bu durumun durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri ile ilgili de geniş bilgiler veren Paşayeva, "Teröre destek verenlere karşı birlikte ciddi mücadele etmemiz gerekir ancak bazı Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşımlar görmek çok üzücü bu durum derhal sonlandırılmalı" dedi.
 
Paşayeva, "Terörle mücadelede çifte standart yaklaşımı olmamalıdır  ve Avrupa, Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi, AKPM, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili daha samimi davranmalı ve destek olmalı. Türkiye, Batı ile Doğu, Avrupa ile Müslüman dünyası arasında çok önemli bir ülke."

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:36
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YORUM YAZ

  • AydinAydin1 sa önce
    BizdeAtatürkün partisi olmakla övünen parti PKK ve dastekcisi parti nin güclenmesi icin elinden geleni yapiyorum malesef o partinin Basina bu hanimefendi binlece kez daha layik
  • hercaihercai1 sa önce
    Biz de AB ye girme yolunda hizlaniyoruz! Sapigini seven magdur gibi!
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