Avrupa Konseyi'nde Avrupa ülkelerine tokat gibi sözler: Türkiye'ye karşı...

Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, Strasburg'da, AKPM'de Bağımsız Demokratlar Grubunda konuşma yaparak (FDG) Avrupa Konseyini Türkiye'ye karşı cifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmeye çağırdı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ile ilgili millet vekillerine geniş bilgiler veren milletvekili Ganire Paşayeva, "Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek verdiler" dedi ve bu durumun durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri ile ilgili de geniş bilgiler veren Paşayeva, "Teröre destek verenlere karşı birlikte ciddi mücadele etmemiz gerekir ancak bazı Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşımlar görmek çok üzücü bu durum derhal sonlandırılmalı" dedi.



Paşayeva, "Terörle mücadelede çifte standart yaklaşımı olmamalıdır ve Avrupa, Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi, AKPM, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili daha samimi davranmalı ve destek olmalı. Türkiye, Batı ile Doğu, Avrupa ile Müslüman dünyası arasında çok önemli bir ülke."