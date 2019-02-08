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Avrupa Konseyi'den İtalya'ya mülteci ve göçmen uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, İtalya'ya mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi konusunda uyardı

08 Şubat 2019 Cuma 02:14
Avrupa Konseyi'den İtalya'ya mülteci ve göçmen uyarısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, İtalya'ya mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi konusunda uyarıda bulundu.

Mijatovic, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye 31 Ocak'ta gönderdiği ve basına bugün paylaştığı mektupta, İtalya hükümetinden mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunan kişilere sunulan hizmetler konusunda alacağı önlemler hakkında bilgi istedi.

İtalya'da geçen yıl kabul edilen göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası'nın iltica talebinde bulunan kişilerin hakları konusunda olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini belirten Mijatovic, İtalyan hükümetini mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi gerektiği konusunda uyardı.

Mijatovic, İtalyan hükümetinden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin arasındaki anlaşmasızlıkların yüzünden denizde mahsur kalan göçmenlerle ilgili yapması gerekenleri yerine getirmekten kaçınmamasını talep etti.

Avrupa ülkelerini düzensiz göçmen ve mültecilere dayanışma göstermenin önemi konusunda ikna etmeye çalışacağını ifade eden Mijatovic, böylece göçmenlerle ilgili bir sorun çıkması durumunda İtalya dahil olmak üzere konuyla bizzat alakalı olan ülkeler kendi başlarına çözmek zorunda kalmayacaklarını dile getirdi.

Mijatovic, mektubunda Conte'ye İtalya'nın başkenti Roma'da bir düzensiz göçmen kabul merkezinin hızlı şekilde kapatılmasından endişelerini iletti.

- Düzensiz göçmen krizi

Akdeniz'de düzensiz göç vakaları bu yıl boyunca sık sık AB içinde krize neden oldu. Son olarak İtalya ve Malta arasında başlayan ve daha sonra AB'ye de sıçrayan başka bir düzensiz göçmen krizi haziranda yaşandı. 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletildi ve kriz İspanya'nın Valencia limanında gemiyi kabul etmesiyle aşıldı.

İtalya hükümeti, Kuzey Afrika çıkışlı Akdeniz'deki düzensiz göç nedeniyle, "görmezden gelip düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin sularından geçmesine müsade etmekle" Libya hükümetini, ortak bir çözüm bulamadığı için de AB'yi suçluyor.

- Göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası

İtalya'da göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası geçen yıl yasallaşmıştı. Böylece, İtalya'da 1998 yılından bu yana uygulanan "insani koruma statüsü" bu yasayla kaldırıldı. Savaş, doğal felaket veya ülkelerindeki ağır şartlardan dolayı göç etmeye zorlananlar şimdiye kadar İtalya'da "insani koruma statüsü" kapsamında aldıkları oturma ve çalışma izinlerini artık alamayacaklar.

Ayrıca yeni yasa ile birinci dereceden suça karışan göçmenler hemen sınır dışı edilecek. Düzensiz göçmenleri misafir eden küçük sosyal merkezler de bundan sonra sadece uluslararası koruma kapsamına giren reşit olmayan düzensiz göçmenleri kabul edebilecek.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 02:14
  1. Avrupa Konseyi
  2. düzensiz göçmen
  3. İtalya

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