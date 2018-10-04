Kaan Esener kimdir? Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener oldu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener atandı. Kaan Esener kimdir? Kaan Esener nereli ve kaç yaşında? İşte Kaan Esener biyografisi

Kaan Esener Konya’da doğdu. Türk büyükelçi olan Kaan Esener, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, 1997-1998 yıllarında Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasından sorumlu Yüksek Temsilcinin Ofisi'nde Siyasi Danışman olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçi Kaan Esener’i telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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