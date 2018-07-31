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Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon euro hibe

TANAP kapsamındaki çeşitli faaliyetler için 2014'ten bu yana AB programlarından sağlanan hibelerin toplamı 15 milyon euroyu aştı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:13
Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon euro hibe

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattına (TANAP), Avrupa Komisyonunun enerji projelerini destekleyen CEF Energy programından 5 milyon avro hibe sağlandığı bildirildi. 

Şirketten yapılan açıklamada, TANAP'ın Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturduğu belirtildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin, CEF Energy programı kapsamında Avrupa'daki enerji alt yapı projelerine destek sağlamayı kabul ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği ülkeleri, alt yapı projelerine toplamda 48,4 milyon avro yatırım yapma kararı aldı. TANAP da programın ilk teklif çağrısı kapsamında finansal destek için seçilen iki doğalgaz projesinden biri oldu. Kararın uygulamaya girmesinin ardından Avrupa Komisyonu TANAP’a 'Katodik Koruma Tasarımı Uygulamasının Mühendislik ve Modifikasyon Çalışmalarının Takibi ve Doğrulama İşler'i için 5 milyon avro finansal destek verdi. Bu hibeyle birlikte TANAP kapsamındaki çeşitli faaliyetler için 2014'ten bu yana AB programlarından sağlanan hibelerin toplam tutarı 15 milyon avroyu aşmış bulunuyor."

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'dan başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçiyor.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan proje ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak.

Projenin Eskişehir'e kalan olan ve Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk kısmı tamamlandı ve ticari gaz akışı haziranda başladı.

Yatırım bedeli 8 milyar dolar olan TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:13
  1. Ardahan
  2. Eskişehir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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