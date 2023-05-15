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Avrupa Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Avrupa

Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-05-15 12:39:00 -
Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme tahminini sabit tutarken 2024 yılına ilişkin beklenen rakamlarını yukarı çekti.

AB Komisyonu, Türkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini değiştirmezken, 2024 yılı tahminini yükseltti.

Komisyon bugün yayınladığı "2023 İlkbahar Ekonomik Beklentiler" raporunda Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak bıraktı.

AB Komisyonu, Türkiye için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,0'ten 4,0'e çıkardı.

Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 45,0 olacağını tahmin eden AB Komisyonu, enflasyonun gelecek yıl yüzde 30,3 seviyesine ineceğini öngördü.

İşsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 10,1 olarak açıklanırken, cari denge/GSYH beklentisi yüzde -4,2 ve yüzde -2,7 oldu.
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