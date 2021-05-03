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Avrupa Komisyonu, aşı yaptıran turistler
Avrupa Avrupa Komisyonu, aşı yaptıran turistlerin üye ülkelere alınmasını teklif etti
Avrupa

Avrupa Komisyonu, aşı yaptıran turistlerin üye ülkelere alınmasını teklif etti

Avrupa Komisyonu, salgını iyi yöneten ülkelerin aşı olmuş vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:27:00 -
Avrupa Komisyonu, aşı yaptıran turistlerin üye ülkelere alınmasını teklif etti

Avrupa Komisyonu, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarına aşı şartı getiren öneriyi AB’ye sundu. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Komisyon, sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkeler değil, aynı zamanda AB onaylı aşıları almış kişiler için de AB ülkelerine giriş izni vermeyi önermektedir. Bu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum kullanım listeleme sürecini tamamlayan aşıları kapsayacak şekilde genişletilebilir. Ek olarak, komisyon, tüm seyahatlere izin verilmesi gereken ülkelerin bir listesini belirlemek için kullanılan yeni Kovid-19 vakalarının sayısıyla ilgili eşiği yükseltmeyi teklif ediyor” denildi.

 

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