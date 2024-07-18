Avrupa Komisyon Başkanı belli oldu!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, perşembe günü yapılan kritik oylamada yeniden seçilerek görevine devam etme hakkı kazandı.

Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri, haziran seçimlerinden bu yana yapılan ilk parlamento oturumunda Ursula von der Leyen'e Avrupa Komisyonu başkanı olarak beş yıllık bir dönem daha verdi.

Von der Leyen, 720 sandalyeli mecliste 401 milletvekilinin desteğini alarak AB'nin yürütme organının başında kalabilmek için ihtiyaç duyduğu 361 oyluk çoğunluğu rahatlıkla aştı.

Gizli oylamada 284 kişi karşı oy kullandı. Leyen bir önceki seçimde sadece dokuz oy farkla seçilebilmişti.

Von der Leyen'in yeniden seçilmesi Ukrayna'daki savaştan iklim değişikliği, göç ve konut sıkıntısına kadar uzanan krizlerle boğuşan 27 ülkeli blok için liderlik sürekliliği sağlıyor.

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