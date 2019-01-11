"Avrupa Kolejinin amacı geleceğin avrokratlarını yetiştirmek"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Kolejinin 1949'dan bu yana geleceğin avrokratlarını yetiştirmek, ülkelere AB fikrinin kazançlarını göstermek, dünyada ve Avrupa'da barışı yaymak amacıyla kurulmuş bir okul olduğunu belirtti.

Kaymakcı, Avrupa Kolejinin burs programının tanıtım filminde, bu kolejde eğitim almanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığının verdiği karma bursla kendisinin de Avrupa Koleji'nde eğitim görme imkanı elde ettiğini anlatan Kaymakcı, kolejde eğitim gördüğü sırada aynı zamanda diplomat olarak görev yaptığını dile getirdi.

Kaymakcı, kolejin 1940'lı yılların sonlarından itibaren Avrupa'nın inşası için öngörülen temel kurumlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Kolejinden mezun olanların geldiği pozisyonlara bakıldığında bundan gurur duyduklarını belirten Kaymakcı, kolejden mezun olanlar arasında dışişleri bakanları ve Avrupa Komisyonunda çalışan milletvekilleri olduğuna işaret etti.

Birçok Türk büyükelçinin de Avrupa Koleji mezunu olduğunu hatırlatan Kaymakcı, kolejden mezun olanların en büyük avantajının kurdukları bağlar olduğunu belirtti.



Kaymakcı, "Avrupa Koleji, 1949'dan bu yana geleceğin avrokratlarını yetiştirmek, AB'nin birlik fikrini aşılamak ve bu fikrin ülkelere kazançlarını göstermek, bir anlamda da dünya ve Avrupa'da barışı yaymak amacıyla kurulmuş bir okul." ifadesini kullandı.

Türk vatandaşlarına Avrupa Kolejine başvurması çağrısında bulunan Kaymakcı, böylelikle Türkiye'nin avrokratlarının sayısını artırmaya çalışacaklarını kaydetti.



Kaymakcı, "AB'ye üyelik sürecinde iyi yetişmiş bir ekibiniz varsa bu ekip, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini hızlandıracaktır." şeklinde konuştu.

AB Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere, 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Kolejinde (College of Europe) burs imkanı sağlanacak.

- Avrupa Koleji bursuna başvuru için son tarih 16 Ocak

Avrupa Koleji, 1949'da Belçika'nın Brugge şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına eğitsel ve akademik destek vermek amacıyla kuruldu. İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisinde birden eğitim veren kolej, ikinci kampüsünü 1993'te Polonya'nın Varşova şehri yakınlarındaki Natolin'de açtı.

AB kurumlarına çok sayıda bürokrat yetiştiren ve Avrupa çalışmaları alanında en itibarlı eğitim kurumlarından olan kolej, yalnızca yüksek lisans diploması veriyor. Program kapsamında bursiyerler, "AB uluslararası ilişkiler", "AB ekonomisi", "AB hukuku", "AB kamu yönetimi ve siyasi bilimler" ile "AB disiplinlerarası çalışmalar" alanlarında yüksek lisans yapabiliyor.

Avrupa Koleji Burs Programı kapsamında bursiyerlere eğitim, konaklama ve yemek bedeli olarak karşılıksız 25 bin avro değerinde burs sağlanıyor.

Son başvuru tarihinin 16 Ocak 2019 olarak belirlendiği bursa ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.coleurope.eu adresinden ulaşılabilir. Adaylar, bursa ilişkin sorularını [email protected] adresine iletebilir.



AB Başkanlığı tarafından 2010'da başlatılan Avrupa Koleji Burs Programı'ndan bugüne kadar 103 öğrenci yararlandı.